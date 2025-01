Pellegatti: “Juve di Motta meno efficace di quella di Allegri”

Carlo Pellegatti ha confrontato la Juventus di Thiago Motta con quella dell'ultimo Allegri: per il giornalista, la seconda sarebbe migliore

Intervistato per Scommesse.it, Carlo Pellegatti ha confrontato la Juventus di Thiago Motta con quella dell’ultima annata di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: “Capitolo Thiago Motta, alla guida di una Juventus: troppo presto lontana dalla lotta per vincere lo scudetto. Sta affrontando difficoltà nel mantenere continuità di risultati, nonostante un gioco che a tratti mostra idee chiare. La Juventus sotto la sua guida soffre di un equilibrio fragile e di un sistema difensivo meno efficace rispetto al periodo di Allegri, che vantava una maggiore solidità. Tanti i pareggi, gioco non sempre divertente, nonostante una campagna acquisti sontuosa.

Il pareggio sul difficilissimo campo di Bergamo e la vittoria su un deludente Milan devono essere confermati nell’esame più difficile: quello di Napoli contro l’arrembante squadra di Antonio Conte, capolista della classifica. Il “Maradona” dovrà dire se siamo vicini a una nuova ripartenza per Thiago Motta e i suoi ragazzi, che al momento hanno una media di 1,76 punti in 21 partite, inferiore rispetto al non certo entusiasmante triennio dell’Allegri bis (1,84 punti in 149 partite)”.

Pellegatti: “Al bologna Italiano può fare meglio di Thiago Motta”

Inoltre sul Bologna di Vincenzo Italiano, successore di Thiago Motta, il giornalista ha aggiunto: “Un doppio forte applauso a Vincenzo Italiano, che ha ereditato il difficile compito di far dimenticare le imprese dei rossoblù di Thiago Motta e di Zirkzee. Doppio perché, nelle prime otto partite, aveva vinto solo una volta a Monza. Un macigno sul suo lavoro che, nonostante l’impegno di Coppa, è riuscito a cambiare marcia, posizionandosi alle spalle della zona Champions League, grazie a una manovra fluida e veloce, che ha esaltato Castro e Orsolini.

Italiano ha raggiunto una media di 1,65 punti in 20 partite, inferiore rispetto alla media di Thiago Motta nel suo periodo a Bologna (1,68 punti in 76 partite). Se riuscisse a mantenere la crescita vista finora, potrebbe effettivamente replicare o migliorare le prestazioni di Motta, grazie a un approccio offensivo e una gestione dinamica del gruppo".