Pellegatti: “Il mercato della Juventus è da 7,5”

Carlo Pellegatti si è espresso sul calciomercato della Juventus: per il giornalista, la campagna rafforzamento bianconera sarebbe promossa

Intervistato a Scommesse.it, Carlo Pellegatti ha stilato il suo pagellone delle squadre di Serie A sul calciomercato. Sulla Juventus, il giornalista ha detto: “Juventus, Kolo Muani gran colpo – Voto: 7,5. Il voto alto è soprattutto merito dell’acquisto di Kolo Muani, che ha subito lasciato il segno nella vittoria sull’Empoli e con un gol al debutto contro il Napoli. È il diamante del mercato bianconero, ma Cristiano Giuntoli ha anche tamponato l’emergenza in difesa con gli arrivi di Veiga, Kelly e Alberto Costa. Gli obiettivi post-mercato restano il consolidamento della qualificazione in Champions League e un possibile assalto alla vetta. In campionato la squadra proverà a rientrare nella lotta per il titolo, mentre in Coppa Italia ha ottime chance di arrivare fino in fondo e bissare la vittoria dello scorso anno”.

Pellegatti: “Milan da 8. Re del mercato”

Inoltre, sul calciomercato del Milan, Pellegatti ha aggiunto: “Il re del mercato è stato certamente il club rossonero, che ha rivoluzionato la rosa con cessioni di giocatori ritenuti importanti e, soprattutto, con l’acquisto di pedine fondamentali per colmare le lacune. A partire dal centravanti, Santiago Gimenez, che dovrà confermare anche in maglia rossonera le qualità emerse in Olanda. L’acquisto più affascinante è Joao Felix, un talento indiscusso che può regalare le emozioni dei grandi campioni del passato. Kyle Walker è una garanzia, mentre Bondo e Sottil rappresentano buone alternative. Il post-mercato vedrà la squadra puntare con decisione alla qualificazione in Champions e magari lottare per vincerla. In campionato dovrebbe rimanere tra le prime tre, mentre in coppa molto dipenderà dagli accoppiamenti e dallo stato di forma”. Leggi anche le parole di Pedullà sul calciomercato della Juventus <<<