Juve, Pedullà: “3 anni disastrosi: senza i 100 milioni della Next Gen rischi di non andare avanti”

La Juve fa bene a cedere i talenti della Next Gen? Secondo il giornalista Alfredo Pedullà non c'era altra soluzione

Il progetto Next Gen è sempre più vincente, tanto sul terreno di gioco quanto sul mercato. A proposito Alfredo Pedullà ha detto: “Dalla Next Gen la Juve ha ricavato oltre 100 milioni. Qui si è spaccato il dibattito su chi non si sarebbe dovuto cedere. Quando sei reduce da tre anni disastrosi, che hanno messo a repentaglio la vita della società, quando devi trovare delle soluzioni per risolvere questo problema i 100 milioni sono la panacea. Senza quei soldi rischi di non andare avanti. Mi rendo conto qualcuno sia affezionato a quei giocatori, ognuno esprime delle idee che possono essere condivisibili o meno ma era l’unica strada, indipendentemente dal fatto che alcuni acquisti di agosto non hanno reso. Le somme poi si tirano dopo almeno un anno, ma ricordate quello che è accaduto, come è accaduto, le situazioni che hanno costretto tutti a ripartire da zero per riparare quanto fatto prima”.

Juve, il successo della Next Gen

Dai titolarissimi Yildez e Savona fino alle remunerative cessioni di giocatori come Huijsen, Soulè, Fagioli e Miretti: il progetto Next Gen si è rivelato un successo. La Juve ha fatto un investimento importante per crearlo, certo, ma i risultati stanno dando ragione ai bianconeri.