Pedullà: “Yildiz non è un giocatorino. Ha enormi qualità”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Kenan Yildiz.

Alfredo Pedullà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sportitalia sul rendimento di Yildiz, soggetto spesso a critiche: “Il destino di Yildiz è quello di giocare nella Juve di Thiago Motta, compreso il rischio di andare incontro a giudizi senza senso e – soprattutto – rispetto. Come si può dare del giocatorino a un ragazzo del 2005 che ha solo bisogno di fiducia? Fiducia e magari rispetto, ma rispetto è una parolona se deve arrivare da chi non lo ha avuto in situazioni molto più gravi di quelle banalmente calcistiche”.

Su Yildiz

“Yildiz ha le caratteristiche giuste per una carriera ricca di soddisfazioni, i due gol che hanno inchiodato l’Inter sono la sintesi del karma che colpisce quando un giudizio viene condito da una cattiveria senza senso. Gli specialisti che sanno – beati loro – cosa accadrà nei prossimi due o tre anni regalano previsioni sensazionali, capaci di leggere le carte con la palla di vetro sotto il cuscino. Io preferisco un discorso molto più razionale senza spingermi oltre: chi lo paragona a Del Piero manda fuori pista la logica, compresa la necessità di far crescere con spensieratezza e senza pressioni un ragazzo di enormi qualità”.