Juve, Criscitiello rivela: “Giuntoli avrebbe voluto trattenere Rabiot”

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Criscitiello ha commentato l'addio di Rabiot alla Juve: le sue parole

Adrien Rabiot ha ufficialmente detto addio alla Juve. Giuntoli e Motta hanno confermato come il francese non resterà in bianconero per un’altra stagione e ora la Vecchia Signora dovrà andare alla ricerca di un altro giocatore.

Juve, le parole di Criscitiello su Rabiot

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Criscitiello ha commentato: “La Juventus ci ha provato ma perde il calciatore più forte dell’ultima stagione bianconera. Certamente non si può pregare nessuno a restare e neanche è bello fare aste con le mamme dei calciatori che come unica fortuna hanno quella di aver fatto nascere un bambino bravo a giocare a calcio. Sta di fatto che la Juve perde Rabiot, un pezzo importante del centrocampo bianconero che sarebbe stato perfetto anche nello scacchiere di Thiago Motta; ancor di più che in quello di Allegri. Rabiot, però, aveva in testa altro. Soldi, carriera e un altro campionato. Sogna il Real di Mappe ma forse dovrà “accontentarsi” dell’amata Premier. La serie A inizia a star stretta ai grandi nomi, questo accade già da un pò. Giuntoli avrebbe voluto trattenerlo ma non c’erano le condizioni per un altro matrimonio con la Signora Rabiot. Buon per Cristiano”.