Criscitiello: “La Juventus ha perso il suo miglior giocatore…”

Michele Criscitiello ha parlato della campagna acquisti della Juve che vedrebbe la squadra perdere l'elemento migliore della passata stagione

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato dell’addio di Adrien Rabiot alla Juventus. Ecco cosa ha scritto: “La Juventus ci ha provato ma perde il calciatore più forte dell’ultima stagione bianconera. Certamente non si può pregare nessuno a restare e neanche è bello fare aste con le mamme dei calciatori che come unica fortuna hanno quella di aver fatto nascere un bambino bravo a giocare a calcio. Sta di fatto che la Juve perde Rabiot, un pezzo importante del centrocampo bianconero che sarebbe stato perfetto anche nello scacchiere di Thiago Motta; ancor di più che in quello di Allegri“.

Criscitiello: “Rabiot verso la Premier League”

Rabiot, però, aveva in testa altro. Soldi, carriera e un altro campionato. Sogna il Real di Mbappe ma forse dovrà "accontentarsi" dell'amata Premier. La serie A inizia a star stretta ai grandi nomi, questo accade già da un pò. Giuntoli avrebbe voluto trattenerlo ma non c'erano le condizioni per un altro matrimonio con la Signora Rabiot. Buon per Cristiano. Sta nascendo comunque una squadra forte e competitiva. Con o senza Rabiot. Il lavoro della Juventus non è ancora finito ma la strada intrapresa è quella giusta. Forse non sarà da scudetto al primo colpo ma, di questo passo, l'Inter dovrà comunque guardarsi le spalle".