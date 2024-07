Juve, Orsi: “Chiesa rischia di essere perso a parametro zero”

Nando Orsi ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa: per l'ex allenatore, i bianconeri correrebbero un rischio per lui

Federico Chiesa è uno dei punti interrogativi della Juventus per la prossima stagione. Con un contratto in scadenza a luglio 2026 e un rendimento altalenante condizionato da numerosi infortuni, il club bianconero si domanderebbe se puntare ancora sull’attaccante italiano. Di lui, intervistato a Radio Radio, ha parlato Nando Orsi.

Le parole di Orsi su Chiesa

Per l’ex allenatore, le pretese del calciatore ad oggi sarebbero troppo eccessive. Ecco cosa ha detto: “7 milioni di euro come richiesta d’ingaggio sono una cosa esagerata. Chiesa forse tre anni fa li meritava, prima dell’infortunio, adesso un po’ meno. Credo che debba rimettersi un po’ in discussione, deve cominciare a far vedere che questi 7 milioni li merita. Non escludo che la Juve possa tenerlo e farlo andare in scadenza come Dybala”.