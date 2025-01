Pedullà critica: “12 pareggi, la Juve ha un difetto enorme”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato il risultato del derby della Mole: "Koopmeiners viaggia con una marcia, due marce in meno"

Dopo essere andata in vantaggio grazie a una bellissima rete di Yildiz la Juve contro il Torino non è riuscita a trovare il gol del raddoppio. Ci è andata vicina in più di un’occasione, senza però mai riuscire a trovare la giocata vincente. I granata hanno sfruttato quindi l’occasione e con Vlasic hanno portato a casa un pareggio. 1-1 e un punto a testa che pesa tremendamente per la Vecchia Signora. Salgono infatti a 12 i pareggi della Juve in Serie A. Tanti, troppi.

Juve, l’analisi di Pedullà dopo il derby

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato il risultato del derby della Mole dicendo: “Un altro pareggio della Juve. 12 pareggi complessivi e 12 volte è stata raggiunta. Il difetto di questa squadra, che per me è un difetto enorme, è che dopo il vantaggio non riesce a gestire. Dopo la prodezza di Yildiz, una squadra come la Juve deve insistere e dare il colpo. La squadra non ha quel leader che ti prende per mano. Bisogna alzare il tasso tecnico ed aumentare i giri. Koopmeiners viaggia con una marcia, due marce in meno. Anche se fossero stati 20, 25 milioni, non è una fascia di capitano che ti fa tornare allo splendore di Bergamo”.