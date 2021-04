Pedersen: “Felice del rinnovo, pronta per lavorare per il club”

La calciatrice ha festeggiato il rinnovo del contratto

La calciatrice della Juventus Sofie Pedersen ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri , esternando sulle sue pagine social la felicità per il prolungamento del contratto: "Sono felice di prolungare il mio contratto con la Juventus. Sono pronta a lavorare sodo per questo club!"

Motore del centrocampo, Pedersen ha messo tutta la sua energia al servizio delle Juventus Women fin dal primo giorno, divenendo un riferimento per le compagne e un incubo per le avversarie. Inesauribile e in grado di leggere in anticipo le giocate, in mezzo al campo rappresenta una diga insuperabile per le altre squadre.