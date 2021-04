Georgina sbarca su Netflix: in arrivo un reality sulla vita della compagna di Cr7

L'annuncio tramite un post della modella argentina

redazionejuvenews

Anche quest'oggi, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per continuare a preparare la trasferta in casa dell'Atalanta di domenica pomeriggio. In campionato, dopo i deludenti risultati con Benevento e Torino, i bianconeri arrivano dai due successi consecutivi contro Napoli e Genoa, per sei punti che li hanno rilanciati in classifica al terzo posto, ad una sola lunghezza di distanza dal Milan secondo. Subito dietro, però, ci sono proprio i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, pronti ad operare il sorpasso già alla prossima giornata vincendo al "Gewiss Stadium". Andrea Pirlo, per contrastare la minaccia, farà ancora una volta affidamento su Cristiano Ronaldo, capocannoniere del campionato che vorrà zittire ancora una volta le critiche che gli sono piovute addosso dopo la deludente gara di domenica scorsa.

Nonostante un successo per 3-1 della sua Juve, Cr7non è riuscito a trovare la via del gol, innervosendosi sempre di più con il passare dei minuti, fino ad arrivare al tanto chiacchierato episodio della maglia lanciata al raccattapalle posizionato dietro la porta del genoano Perin. Cristiano, ora, ha bisogno di nuovi gol per allontanare nella classifica dei marcatori l'interista Lukaku, oltre che, come detto, zittire le tante voci sul suo conto. Così come fatto a Cagliari, nella gara che seguì all'eliminazione europea agli ottavi di finale per mano del Porto, il numero 7 più famoso del mondo del calcio è pronto per questa missione.

Fuori dal campo, intanto, l'alieno di Madeira ha avuto tempo per complimentarsi con la splendida compagna, la modella argentina Georgina Rodriguez. Georgina, come annunciato tramite un post sui propri canali social ufficiali, infatti, è pronta a prendere parte ad una sorta di reality realizzato da Netflix che racconterà della sua vita di modella, mamma e compagna di uno dei calciatori più forti di ogni epoca: "Felice per questo nuovo progetto. Grazie famiglia!":