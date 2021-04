Dybala nuovo brand ambassador di Skrill

Il comunicato

L’icona della nazionale argentina e della Juventus F.C., Paulo Dybala, ha firmato un nuovo accordo per rappresentare il brand di pagamenti digitali Skrill.

La prima apparizione di Dybala per Skrill sarà in una campagna televisiva, digitale e di PR per promuovere la Prepaid Mastercard® del portafoglio digitale, disponibile nel Regno Unito e in Europa. La campagna televisiva partirà Domenica, 18 Aprile.

Considerato uno dei calciatori di maggior talento al mondo, Dybala, conosciuto anche come “La Joya” (“Il Gioiello”), ha aiutato la Juventus F.C. a vincere undici trofei, compresi cinque scudetti consecutivi di Serie A. È stato inserito nella Squadra dell’anno tre volte e più recentemente ha ottenuto il premio di miglior giocatore della Serie A per la stagione 2019-20.

“Sono molto felice e orgoglioso di far parte della famiglia Skrill”, ha detto Dybala. “Mi piace interessarmi a brand come Skrill che mi possono aiutare e semplificare la vita, permettendomi, in maniera semplice, veloce e sicura, di pagare online, inviare denaro ad amici e acquistare e vendere criptovalute”.

“Avere la flessibilità e la velocità che Skrill può offrire è estremamente utile per chi come me è sempre in movimento”, ha aggiunto Dybala. “Mi piace anche il fatto di guadagnare punti fedeltà sulle transazioni ogni volta che utilizzo la mia carta Skrill”.

La scelta di Dybala come brand ambassador segue una serie di partnership nel mondo del calcio per Skrill, recentemente come Official Payments Partner dell’AC Milan. La sua campagna di debutto promuoverà la Skrill Prepaid Mastercard® che offre agli utenti flessibilità, sicurezza e privacy quando spendono il proprio denaro, così come un controllo completo tramite l’applicazione mobile di Skrill che permette l’accesso 24/7 a un portafoglio digitale gratuito che contiene il saldo della carta e tutte le transazioni. La carta può essere utilizzata ovunque sia accettata Mastercard, ma anche online e all’estero, presso gli sportelli automatici ATM e nei negozi.

Lorenzo Pellegrino, CEO di Skrill, ha aggiunto: “Le numerose funzionalità di Skrill consentono di gestire i soldi in movimento, facilmente e in sicurezza. Dybala è il brand ambassador perfetto per Skrill, perché riflette i nostri valori sulla velocità di servizi e la nostra attenzione nel fornire un servizio globale di prim’ordine. Ci auguriamo sia una collaborazione di successo per condividere i numerosi vantaggi di Skrill con i tifosi di calcio di tutto il mondo”.