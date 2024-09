Pecci: “Per giudicare Thiago Motta ci vorrà febbraio”

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle prime partite di Thiago Motta.

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole alla Domenica Sportiva: “Il campionato è iniziato da poco e Thiago Motta ha ancora tanto lavoro da fare, dovrà conoscere i giocatori e gli stessi calciatori dovranno imparare ad amalgamarsi in campo. Mi piace molto l’idea del tecnico di coinvolgere tutti, ma credo che alla lunga questa Juve avrà i propri titolari fissi. L’avvio secondo me è positivo, ma per trarre i primi giudizi dovremo aspettare almeno febbraio”. Per i bianconeri, infatti, l’inizio è stato abbastanza buono, ma il pareggio di ieri con la Roma, ha fatto già storcere il naso a qualcuno.