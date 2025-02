Pecci: "La Juventus ieri non mi è piaciuta. Sui leader..."

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri contro l'Empoli.

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della vittoria di ieri dei bianconeri contro l’Empoli. Ecco le sue parole alla Domenica Sportiva: “Momento della svolta? No, contro l’Empoli non mi è piaciuta La Juve e dopo tanto tempo trovo strano che non ci sia al contrario di quello che pensa Motta, una formazione base, con dei titolari, che non ci sia un capitano, che non ci sia un leader, è da queste cose che si comincia a lavorare e anche a fare gruppo”.

Sul gruppo

"Per me la Juventus è ancora molto indietro e Allegri da remoto dà ancora molto fastidio studio perché si stanno col pensiero de-Allegrizzando, però si stanno anche de-Agnellizzando perché anche gli Agnelli non ci sono più e alla fine credo che si stiano anche de-juventinizzando e non vorrei che fosse questo forse alla fine il problema. Sono percorsi pericolosi".