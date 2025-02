Spalletti alla Juventus, annuncio da brividi | Calciomercato

La Juventus guarda al presente ma anche al futuro. Il calciomercato (non solo dei calciatori) potrebbe regalare sorprese

Juventus al lavoro: voci clamorose su Spalletti

Il calciomercato in casa Juventus continua a tenere banco. Su questo davvero non ci piove. E lo diciamo al di là delle voci che sono circolate in questi giorni e che raccontano, in effetti, della possibilità di qualche colpo di scena da qui al termine della sessione invernale. Lo diciamo soprattutto guardando al prossimo futuro. Quando, tra le mille indiscrezioni che filtrano, alcune potrebbero regalare dei veri e propri scossoni al club bianconero. Nello specifico, oggi vogliamo parlarvi di due cose: dell’allenatore e di un attaccante. La Juventus, come noto, è pronta a rivedere tutto. Di sicuro, il discorso legato al bomber. Ok, è arrivato Kolo Muani ma salvo colpi di scena, Vlahovic saluterà in estate. Ed è questa la ragione per cui Giuntoli si sta guardando intorno. C’è la seria possibilità di una affondo nuovo. Quello che porterebbe ad Osimhen. L’idea, resta assolutamente in piedi. Ma la notizia ancor più clamorosa, riguarda il tecnico.

Thiago Motta, secondo una statistica uscita in queste ore, è il secondo peggior tecnico per media punti… della storia della Juventus. Se questo è il Mottismo, si salvi chi può. Anche per questo, più volte in questi giorni sono circolate delle voci relative al possibile cambio di tecnico a fine stagione. La questione scudetto è già abbandonata. E allora, qualche domanda bisognerà farsela. Una ragione in più per credere che davvero Giuntoli qualche pensierino lo stia facendo. A chi? A Spalletti! Eccola la notizia bomba che si sta facendo largo in queste ore. Ricreare il trio: Giuntioli, Spalletti e… Osimhen. Quello che ha portato allo scudetto azzurro. E che potrebbe davvero dare una seria spinta alla Juventus. Per ora sono chiacchiere, sia ben chiaro. Ma noi ve lo diciamo: qualche vocina c’è. Se Thiago Motta non fa miracoli clamorosi – e in special modo se non entra tra le prime 4 – la possibilità di un cambio esiste. Staremo a vedere. Intanto, di sicuro, ci sarà un ribaltone legato alle cessioni: Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di particolarmente grosso <<<