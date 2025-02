De Paola: “Juve? I giocatori si stanno riavvicinando a Motta”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della vittoria contro l'Empoli di ieri.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Nella partita di ieri, in cui Motta ha toccato il punto più basso da quando è alla Juve, ho visto due segnali positivi. Il primo è l’intesa tra Motta e Vlahovic, che secondo me è stata evidenziata nelle immagini viste in tv, il secondo è l’esultanza per il pareggio, anche se il tecnico deve rendersi conto che alla Juve il pareggio è solo una tappa che deve condurre alla vittoria. Credo comunque che piano piano i giocatori, che all’inizio non credevano molto nelle idee dell’allenatore, adesso stiano tornando dalla sua parte, per cui i post allegriani si rassegnino, Motta non andrà via”.

Su Vlahovic

"Ieri mi sono piaciuti sia Kolo Muani che Vlahovic, come anche Koopmeiners e Gonzalez, sono tutti segnali positivi di una Juve che nei punti salienti sta risalendo. Ai post allegriani dico state sereni: non sarebbe mai potuto rimanere e non è rimpiangendolo che si fa il futuro della Juve. E poi aggiungo: ci sono degli errori individuali in difesa che ancora devono essere risolti. Spero che gli ultimi arrivi prendano possesso di questa difesa. E poi Gatti, che negli ultimi gol è sempre entrato negativamente. Negli ultimi gol si pagano sue indecisioni".