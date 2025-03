Pavan: “Thiago Motta espressione di tutti i mali della Juventus”

Massimo Pavan ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico sarebbe diventato un capro espiatorio

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “Thiago Motta al centro del mirino, Thiago Motta espressione di tutti i mali, Thiago Motta passato dai cori estivi agli insulti di fine inverno. E la primavera? Al momento non porta consiglio, è difficile ipotizzare cosa sarà. La Juventus con il Genoa deve vincere, ma se non sarà così potrebbe succedere, di tutto, ovviamente speriamo per il bene della Juventus che non succeda e che si possa almeno concludere la stagione con Motta, centrare il quarto posto e poi ragionare con la Champions in mano per eventuali cambiamenti. Se si voleva cambiare si doveva fare prima della sosta, dopo non ha molto senso”.

Pavan: “Non ci sono alternative a Thiago Motta”

Il giornalista ha proseguito: “Il sostituto di Thiago Motta, attualmente è solo Thiago Motta perché non esistono alternative, Tudor non convince e non vuole fare il traghettatore e poi c’è Mancini che ha un costo non banale, vorrebbe almeno un triennale e sembra un clone di Thiago Motta per passato interista ma solo più obsoleto, costoso e sicuramente con lui la piazza potrebbe avere una reazione ancora peggiore che con l’attuale allenatore”. Leggi anche le ultime notizie sul futuro della panchina della Juventus <<<