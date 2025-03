Rassegna stampa – Casting per il dopo Motta: se salta, Juve a Mancini o Tudor

Dal futuro della panchina della Juve fino alla sconfitta dell'Italia contro la Germania: tutte le principali notizie di oggi

Oggi è venerdì 21 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta in rimonta della Nazionale: “Così fa male”. E ancora: “Quarti di Nations. Italia battuta dalla Germania”. In taglio alto: “Mancini o Tudor se Motta salta. Decide Juve-Genoa di sabato 29 marzo”. A lato: “Storico. Lo sport è donna. Kirsty Coventry è la prima presidente del Cio” e “Valori antichi e nuove idee”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Siamo vivi”. E poi: “Battuti dalla Germania (1-2) ma possiamo ribaltarla a Dortmund”. In alto: “Storica svolta: lo sport olimpico è donna, il Cio alla Coventry”. In taglio basso: “Juve, Mancio o Tudor“, “Dybala shock: stagione finita”, “Inter, Lautaro pensa al derby”, “Scatto Napoli: obiettivo Beukema” e “Lazio: Lotito detta le regole”.

Tuttosport

“Mezza Italia. Così è dura”, questo il titolo di Tuttosport. In alto: “Juve pronta a tutto”. A lato: “Francia che flop! Rimonta la Spagna”. In taglio basso: “Dybala choc. Stagione finita. Inter, ansia Lautaro”, “Le mie Far Oer. Calcio selvaggio e grande bellezza”, “Ilic riparte da zero per un finale da Toro”, “Kirsty, la prima donna a capo dello sport mondiale”, “Il capolavoro di Fischnaller. oro mondiale a 44 anni!” e “Boston Celtics vendita record. Il Sandro show 34 punti in 19′!”. Nel frattempo arrivano novità sulla panchina: Mancini ha deciso, verrà alla Juve <<<