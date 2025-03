Pavan: “Se la Juve non vince con il Genoa la tregua è già finita”

Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juve al Genoa: per il giornalista, una sconfitta concluderebbe la temporanea tregua

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della Juventus in vista della prossima sfida di Serie A contro il Genoa. Ecco un estratto delle sue parole: “Ci fanno piacere le parole di Tudor, ma è il momento del fare, le parole sappiamo che contano poco, anzi nulla se poi alla fine non vinci. Se la Juventus non vincesse con il Genoa, la tregua, almeno percepita finirebbe subito, per questo serve ripartire e serve vincere per provare a candidarsi in modo serio per il quarto posto. Parole che valgono poco anche per gli sponsor, ne abbiamo sentite tante in questi mesi, dai possibili nuovi partner agli azioni come Tether, molto loquaci ma che ci piacerebbe mettessero anche mano con un’azione concreta, magari con una bella sponsorship di maglia, tanto per non dover svendere qualcuno”.

Pavan: “In questi mesi sentiti troppi proclami”

Il giornalista ha anche aggiunto: “E’ il momento del fare, basta parole, ora le parole non valgono più. In questi mesi abbiamo sentito troppi proclami, da parte di tutti, frasi fatte e possibili grida di battaglia ma poi nei fatti le cose non sono andate come ci si aspettava. E’ un discorso che vale per tutti, da qualche dirigente che è sembrato sicuramente combattivo ma purtroppo non è riuscito a raggiungere al momento gli obiettivi, ai giocatori per cui vale, più o meno lo stesso discorso, in quanto in campo non hanno mai trasmesso quello spirito che è quello della Juventus dove i calciatori lottano e vogliono vincere”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<