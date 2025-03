Juve, Ravezzani: “In questo momento Giuntoli non è presentabile”

Ravezzani ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, per il giornalista responsabile di molte criticità della squadra

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: “Si dice che il prestigio è una cosa che, quando lo perdi, non lo riacquisisci più. E questo vale per Giuntoli. Con che faccia dice certe cose? Non puoi pensare di presentarti dopo aver sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare, a partire dalla guerra sotterranea con Allegri, fino alla scelta fallimentare di Motta. Non puoi pensare di essere credibile quando dici certe cose. L’unica cosa seria che poteva fare era rassegnare le dimissioni insieme a Motta, visto che ha speso cifre spropositate”.

Ravezzani: “Nessuno crede più alle parole di Giuntoli”

Il giornalista ha proseguito: “Ha venduto bene ma ha speso malissimo. Giuntoli era stato preso apposta con una mossa anche logica. Prendi uno degli artefici del miracolo Napoli per fare tutto. Ho visto l’ultima volta che Giuntoli ha parlato di Allegri, era il 19 aprile 2024. E diceva che erano contenti di Allegri e che a fine anno avrebbero programmato il futuro insieme. Poi lo ha fatto fuori a giugno. Ma ora chi gli crede più. Chi al suo posto? Del Piero andò via come martire ma andò via perché non lo volevano più ed era ingombrante. Piace ai tifosi Del Piero, ma ti metti in casa uno che vuole potere e soldi, e che non sai come andrà a livello dirigenziale. Chiellini mi sembra più preparato, meno opportunista. Ha un approccio più da dirigente”. Leggi le ultime dichiarazioni ufficiali di Cristiano Giuntoli <<<