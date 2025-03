Rassegna stampa – Da Tudor a Vlahovic: la Juve nelle loro mani

La rassegna stampa di venerdì 28 marzo: nella sua prima conferenza stampa d'insediamento alla Juventus, Igor Tudor incorona Dusan Vlahovic

Oggi è venerdì 28 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Nella prima conferenza stampa di Igor Tudor alla Juventus, a mettersi in vetrina sono le parole espresse dal tecnico nei confronti dell’attaccante Dusan Vlahovic. Nelle sue parole, il tecnico dei bianconeri ha esaltato e responsabilizzato il centravanti, chiedendo di aiutare la squadra a suon di gol, magari a partire dal match di domenica sabato contro il Genoa.

Corriere dello Sport

Oltre a quelle per Vlahovic, Tudor ha speso parole di elogio anche per Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz, giocatori da ritrovare in vista degli impegni rimanenti della Juventus. Proprio di cosa si richiede e necessità alla Juventus è stato un tema della conferenza dell’allenatore croato, a partire dalla mentalità vincente e il DNA Champions.

Tuttosport

Le dichiarazioni di Tudor alla Juventus avrebbero colpito per l’enfasi ai concetti di juventinità. Nel quotidiano sportivo di Torino, sono diversi i passaggi della conferenza riportata, atti a evidenziare il carattere di appartenenza e l’entusiasmo che sarebbe trasudato nelle sue parole.