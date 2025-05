Pavan: “Lazio-Juve? Chi perde è fuori dalla Champions League”

Massimo Pavan ha parlato della sfida di Serie A tra Lazio e Juventus: per il giornalista sarebbe un match da dentro o fuori per la Champions

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della sfida di Serie A tra Lazio e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Non ci sono scuse questa volta, la Juventus si gioca contro la Lazio una vera e propria finale, con sette assenti, non sarà semplice. Torna Federico Gatti, ma non ci sarà dall’inizio. Mancheranno giocatori importanti come Kelly, Bremer e Cabal, Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz e Milik, ma considerando i k.o. di lungo corso, come Milik, Bremer e Cabal, in teoria gli assenti veri sono quattro, sempre tanti. Secondo partita senza Yildiz e se l’attacco dovesse risentirne sarebbe un’assenza fatale. La Juventus, ma del resto anche la Lazio, non hanno alternative, giocando prima della Roma devono assolutamente vincere, chi perde è praticamente fuori, chi pareggia, quasi”.

Pavan: “Alla Juventus servirà un’impresa”

Il giornalista ha proseguito: “In casa Juventus si conosce l’importanza e la difficoltà di questa partita, un avversario che in casa, ultimamente non ha fatto benissimo ma che ha appena recuperato quasi tutta la rosa, esattamente come era successo al Bologna prima della sfida con i bianconeri. E’ chiaro che la Juventus per vincere dovrà fare un’impresa, dovrà cercare di giocare con massima attenzione difensiva non concedendo nulla agli avversari, ma, allo stesso tempo, dovrà essere capace di attaccare nel modo giusto colpendo una difesa che a volte concede, soprattutto ad inizio partita”. Leggi anche la conferenza stampa di Tudor su Lazio-Juventus <<<