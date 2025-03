Pavan: “L’attacco è un punto interrogativo della Juventus”

Massimo Pavan ha parlato del reparto offensivo della Juventus: per il giornalista, l'attacco bianconero non starebbe trovando continuità

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attacco della Juventus. Ecco le sue parole: “C’è un reparto in casa Juve che non funziona e che continua a rimanere un grosso punto interrogativo per il presente e per il futuro. Parliamo chiaramente dell’attacco dove i giocatori bianconeri non stanno avendo continuità. Zero reti con l’Atalanta, due con il Verona ma nessuna degli attaccanti, per trovare una rete bisogna andare a Cagliari, anche perché in Coppa Italia contro l’Empoli aveva segnato Thuram. Insomma, il reparto offensivo non brilla e l’effetto Kolo che aveva esaltato per il post mercato sembra essere svanito. Vlahovic si è depresso per le troppe panchine e gli altri giocatori offensivi hanno tutti qualche piccolo problema”.

Pavan: “Nico Gonzalez la maggiore delusione”

Il giornalista ha proseguito: "Francisco Conceiçao è nettamente il più incisivo ma anche quello con il numero maggiore si problemi fisici. Kenan Yildiz quello che mostrato la migliore condizione fisica almeno a livello di partite giocate ma come gol ed assist è ben lontano da quello che dovrebbe fare un numero dieci. La maggiore delusione è composta da Nico Gonzalez, l'argentino resta un giocatore di ottimo livello, tuttavia, non è risultato, per niente, sufficientemente valido dal punto di vista dell'affidabilità e della continuità. Infine Mbangula, partito per ultimo nelle gerarchie ma che ha saputo recuperare posizioni e spazio, al punto che da giocare diverse partite, il problema, se mai,. è stata la continuità, sicuramente l'elemento mancante del giocatore belga".