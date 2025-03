Juve, Losapio: “Il Psg sempre più incline a cedere Kolo Muani”

Losapio ha parlato dell'attaccante della Juventus, Kolo Muani: per il giornalista, il Psg potrebbe essere sempre più propenso alla cessione

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, e della prospettiva del Psg di cederlo al club bianconero. Ecco un estratto delle sue parole: “Il Paris Saint Germain di Luis Enrique, senza Kolo Muani, sta volando. Probabilmente non c’è un collegamento reale fra le due cose, o almeno diretto, ma è chiaro che l’idea del tecnico di utilizzare una sorta di falso nove, cioè Dembele, sta ripagando eccome (..). In questo senso il PSG potrebbe essere ancora più incline a cedere Kolo Muani in prestito. Non deve sostituirlo perché, appunto, ha Dembele e all’occorrenza Gonçalo Ramos da poter inserire, ma sarà a bilancio ancora per una cinquantina di milioni e un prestito con obbligo di riscatto avrebbe il suo senso, anche per abbattere l’ammortamento di un’altra stagione”.

Losapio: “L’acquisto di Kolo Muani potrebbe essere una mossa obbligata”

Il giornalista ha proseguito: "Certo, poi bisognerebbe capire se la Juventus ha voglia di impegnare certi soldi per il francese. Ha dimostrato di essere fortissimo, questo è chiaro, ma non segna da sette partite e dopo uno sprint iniziale è apparso anche avulso dal gioco. Zero tiri in porta contro l'Atalanta e 0.00 negli expected goals, vuol dire non avere nemmeno l'idea, in potenza, di andare a rete. Ma con Vlahovic con un piede fuori dalla porta e un Milik desaparecido potrebbe essere una mossa obbligata".