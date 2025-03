Pavan: “La Juventus vista con l’Atalanta fa paura”

Massimo Pavan ha parlato degli strascichi della sconfitta della Juve con l'Atalanta: per i giornalista, la prova preoccuperebbe il pubblico

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha provato ad orientarsi al prossimo impegno della Juventus in Serie A contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Juventus a Firenze si gioca molto, un campo dove lo scorso anno ha vinto, ma ha ottenuto i tre punti con grande fortuna, un campo dove generalmente si soffre molto e dove il Napoli ha vinto con fatico e l’Inter ha perso. Aspettiamoci una gara complicatissima, magari la Fiorentina con meno riposo non sarà totalmente fresca ma la Juventus vista con l’Atalanta fa paura un po’ a tutti. Servirà una partita differente rispetto a quella vista contro i bergamaschi, servirà attenzione difensiva, maggiore proposizione offensiva e maggiore personalità”.

Pavan: “Servirà una Juve diversa da quella con Atalanta e Verona”

Il giornalista ha proseguito: “Considerando che Lazio e Bologna si affrontano, la sfida con i viola è la partita perfetta per provare a prendere un piccolo vantaggio sulle inseguitrici e provare a mettere un piccolo margine in ottica quarto posto andando ad eliminare i brutti pensieri e retro pensieri su quanto successo contro l’Atalanta. Ovviamente non potrà bastare la Juventus vista con l’Atalanta e nemmeno quella vista con il Verona, match in cui sono stati mancati i gol dopo le tante occasioni create. La Juventus se vuole passare una sosta serena, domenica deve fare una buona prova e restare al quarto posto, dietro spingono e non solo Bologna e Lazio, attenti alla Roma“. Leggi anche le ultime sulla condizione della squadra in vista della Fiorentina <<<