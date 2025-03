Juve, le ultime novità sugli infortunati: chi recupera per la Fiorentina?

Da Conceicao a Savona: tutte le ultime novità sugli infortunati della Juve in vista della sfida contro la Fiorentina

Dopo la deludente sconfitta contro l’Atalanta la Juve si prepara a sfidare la Fiorentina, match in programma domenica alle 18:00 e ultima sfida prima della sosta nazionali. I bianconeri non potranno permettersi di sbagliare, soprattutto in una partita sentita come quella contro i Viola. La lotta scudetto si è fatta ormai particolarmente complessa ma la squadra di Motta dovrà vincere a ogni costo così da tenere a debita distanza le inseguitrici, tra cui la stessa squadra di Palladino. Per questo servirà una prestazione convincente, nella speranza che il tecnico bianconero possa anche recuperare alcuni infortunati.

Juve, da Conceicao e Savona: le ultime novità sugli infortunati

Lunedì la squadra si è riposata e ieri ha ripreso gli allenamenti alla Continassa, come riportato anche dal club bianconero: "Il programma della seduta ha previsto, dopo la fase di riscaldamento, un lavoro specifico finalizzato al possesso del pallone". Per la partita del Franchi Motta conta di recuperare Savona e Rouhi, ma soprattutto Francisco Conceicao. Il portoghese sta recuperando dall'infortunio e secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe andare in panchina contro la Fiorentina. Per averne la certezza sarà però necessario aspettare i prossimi allenamenti.