Juve, Motta rischia tutto con la Fiorentina: 3 possibili traghettatori

La panchina di Thiago Motta è in bilico come non mai: le ultime novità sul futuro del tecnico della Juve e le possibili alternative

Ok il progetto, ok la squadra giovane, ma la Juve deve tornare a vincere e deve farlo subito. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia e la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta, per Motta non c’è più spazio per sbagliare. Domenica contro la Fiorentina servirà una prestazione convincente e soprattutto una vittoria, altrimenti la sua panchina sarà a serio rischio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza bianconera starebbe già pensando a dei possibili traghettatori da qui al termine della stagione. I nomi in lista sono quelli di Brambilla della Next Gen e Magnanelli della Primavera, soluzioni interne, o quello di Tudor, soluzione esterna.

Panchina Juve, i nomi per il futuro

E a giugno? La prossima estate poi si dovranno fare tutte le valutazioni del caso. Anche se Thiago non dovesse essere esonerato e raggiungesse la qualificazione alla prossima Champions League, non è scontato che resti. Secondo La Gazzetta dello Sport oltre a Conte e Gasperini la Vecchia Signora starebbe pensando anche a Pioli, ex allenatore del Milan e ora alla guida dell'Al Nassr. L'ex rossonero conosce bene la Serie A e potrebbe rivelarsi un nome interessante per il futuro bianconero.