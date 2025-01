Pavan: “La Juventus si presenta al derby con troppi assenti”

Massimo Pavan ha parlato del cammino della Juventus verso il derby: per il giornalista, il numero di assenze potrebbe incidere notevolmente

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della Juventus in ottica derby Della Mole. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus si affaccia al derby della Mole con il solito problema, gli assenti. Troppi, anche in questa occasione con il tema del gol che rimane un aspetto cruciale e da risolvere per poter essere competitivi. La formazione bianconera affronta un Torino che darà tutto per battere i bianconeri o quanto meno fermarli ma la Juventus ha perso troppi punti ed un pareggio sarebbe come una nuova sconfitta”.

Pavan: “Vincere il titolo sembra irrealizzabile”

Il giornalista ha proseguito: “La Juventus ha una striscia aperta di 21 gare di fila senza perdere contro il Torino tra tutte le competizioni (16V, 5N) e soltanto contro il Bologna (27) conta una serie in corso più lunga senza sconfitta tra campionato e coppe; l’ultimo successo granata risale al 26 aprile 2015 (2-1 in casa con le reti di Darmian e Quagliarella; Pirlo per i bianconeri). I numeri, però contano fino ad un certo punto, considerando il momento non buono. (…) Per la terza volta la Juventus rimane imbattuta nelle prime 18 gare di un campionato di Serie A: era già accaduto nel 2011/12 e nel 2018/19; nel primo caso terminò il torneo senza perdere, nel secondo il primo ko arrivò alla giornata 28. Quest’anno però vincere il titolo sembra qualcosa di irrealizzabile”.