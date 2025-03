Pavan: “La Juventus segue con attenzione Hancko”

Massimo Pavan ha parlato del difensore David Hancko: per il giornalista, la Juve lo starebbe attenzionando per puntarci nuovamente in estate

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del difensore in forza al Feyenoord, David Hancko, possibile obiettivo della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Il difensore del Feyenoord piace parecchio, a gennaio la Juventus ha provato a prenderlo ma ha dovuto affrontare l’avversione della società olandese che dopo la cessione di Gimenez non poteva e non voleva smobilitare la squadra in una situazione sicuramente difficile della stagione. Con il Milan, il Feyenood ha sofferto ed è passato per meriti propri ma anche demeriti del Milan, contro l’Inter, Hancko dovrà mostrare ancora le sue qualità. La Juventus lo segue con grandissima attenzione, lo ritiene un calciatore assolutamente appetibile se la valutazione rimarrà entro i 20-25 milioni e se la squadra olandese aprirà a qualche contropartita. Sicuramente la Juventus lo osserverà con attenzione e potrebbe decidere di fare una mossa a breve”.

Pavan: “Hancko è il giocatore più forte del Feyenoord”

Il giornalista ha aggiunto: "I tifosi della Juventus oggi guarderanno con attenzione David Hancko, qualcuno guferà, noi tiferemo per un'Inter ancora avanti in Europa per vederla un pochino più stanca in campionato, non in ottica primo posto ovviamente ma per non finire a distanza siderale lavorando sulla riduzione del gap con i nerazzurri. Osservato speciale, come detto, David Hancko, il calciatore slovacco rappresenta, sicuramente, un valore aggiunto per la formazione del Feyenoord, sicuramente il giocatore più forte a livello difensivo e sarà interessante vederlo a confronto con i calciatori dell'Inter dopo averlo visto ben figurare contro quelli del Milan".