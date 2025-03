Calciomercato Juventus, colpo di scena: "Cessione possibile per..."

La Juventus sta lavorando su più fronti. Uno di questi, rispetto al calciomercato, riguarda un possibile addio a sorpresa

Nessuno è salvo in casa Juventus. Nonostante la vittoria contro il Verona. L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del modesto Empoli ha nuovamente scoperchiato il vaso di Pandora delle fragilità della rosa: una squadra con poca propensione offensiva, che concede, ma soprattutto fragile dal punto di vista emotivo. E la tenuta mentale è da sempre, storicamente, il punto di forza della Juve. Una squadra che vive con l’ossessione politica della vittoria e che invece si sta abituando, tristemente, alla fallibilità e all’insuccesso. È per questo motivo che tutti – nonostante le parole di faccia del Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli – sono in discussione. Lo è sicuramente mister Thiago Motta, obbligato a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League tramite il quarto posto in campionato, ma lo sono anche i calciatori. Quelli vecchi e quelli nuovi. Quelli giovani e quelli esperti. Tutti.

Calciomercato Juventus: tutti in discussione. Anche…

A riprova di come tutti, ma proprio tutti, siano in discussione, ci giunge la notizia di come nemmeno Federico Gatti possa dirsi sicuro del proprio posto nella Juventus della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Gatti figura tra i giocatori “a rischio” insieme a Nicolò Savona, Samuel Mbangula, Kenan Yildiz, Nico Gonzalez, Mattia Perin e Timothy Weah. Federico Gatti sembrava pronto ad un lungo rinnovo con la Juve, con l’idea di renderlo una futura bandiera del club bianconero. un club che, dopo gli addii di icone come Chiellini, ha perso i suoi punti di riferimento carismatici. Gatti sembrava, in questo senso, un candidato. Ma il rapporto non idilliaco con Thiago Motta e alcune prestazioni in ombra potrebbero cambiare tutto. La sua permanenza dipenderà sicuramente dal futuro del tecnico – con Motta confermato, la sua permanenza sarebbe più in bilico che viceversa – ma anche dalle possibili offerte che dovessero pervenire. Se arrivassero proposte ricche, magari dalla Premier League, la Juve ci penserà. E sempre parlando di calciomercato, grossa attenzione: Giuntoli sembra avere in mente una mezza rivoluzione in vista della prossima stagione <<<