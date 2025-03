Pavan: “La Juventus ha mostrato poca voglia di difendere”

Massimo Pavan ha parlato delle difficoltà difensive della recente Juve: per il giornalista, ci sarebbe stata molta poca attenzione di squadra

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dei molti gol incassati dalla Juventus nelle ultime partite. Ecco un estratto delle sue parole: “Analizzando le ultime sette reti incassate, si può notare come la squadra ne poteva incassare molte di più perché c’è poca voglia di difendere come squadra, c’è poca voglia di arrivare prima sulle seconde palle e c’è poca voglia di lottare contro avversari che sembrano andare al doppio della velocità. Insomma, se la Juventus vuole provare a vincere le prossime partite, a partire da quella con il Genoa, dovrà cambiare totalmente registro e atteggiamento per poter provare ad ottenere un clean sheet che era all’inizio della stagione una delle prerogative della squadra di Thiago Motta“.

Pavan: “Serve una svolta a livello di attenzione”

Il giornalista ha anche aggiunto: "Le difficoltà al momento sono elevate e come detto, i goal sono arrivati nella maniera più disparata, quindi non da azioni singole, ma continue sbandate molto pericolose fino a disattenzioni su calci d'angolo, palle perse in uscita sanguinose, fino a contropiede che partivano rapidamente quando gli avversari prendevano palla. Insomma, abbiamo visto il peggio, e ancora il peggio del peggio. Non è qualcosa che possiamo definire come accettabile nel rendimento bianconero e soprattutto serve una pesante svolta a livello di attenzione, a livello di cattiveria ed a livello di reattività".