Pavan: “La Juventus ha chiuso i rubinetti”

Massimo Pavan ha parlato delle scelte societarie di investimento: per il giornalista, le risorse per la squadra sarebbero state ridotte

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dei progetti della Juventus tra presente e futuro. Ecco un estratto delle sue parole: “Forse qualcuno non l’ha ancora capito, ma forse l’ha intuito, ma non lo vuole accettare la Juventus, al momento ha chiuso i rubinetti. Si va bene in estate c’è stata una spesa importante per i cartellini. Probabilmente alcuni investimenti non hanno reso, altri stanno rendendo di più di quello che ci si aspettava. Però, va detto che sono state fatte cessioni importanti e sono stati venduti alcuni dei migliori giovani al prezzo che offriva al momento il mercato. Questo perché non si poteva fare di meglio e non si poteva ottenere di meglio. Bisognava garantire il denaro sufficiente per fare le mosse di mercato preventivate”.

Pavan: “Molti giocatori usciti perché costavano troppo”

Il giornalista ha aggiunto: "Ma il problema è un altro: se alcuni giocatori sono stati messi alla porta e ci riferiamo a Szczęsny, Rabiot, ma anche allo stesso Danilo, il problema non è principalmente perché non erano buoni giocatori. Il problema è che erano giocatori che costavano troppo. (…) Il tema è proprio questo: la società non ha più le risorse da spendere e da spandere a meno che non si veda all'orizzonte un'altra ricapitalizzazione cosa che al momento non ci ipotizziamo di proporre (…)".