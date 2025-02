Pavan: “La Juventus è una squadra immatura e discontinua”

Massimo Pavan ha analizzato il momento della Juventus in stagione: per il giornalista, la squadra dovrebbe crescere ancora di molto

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento in stagione della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus è una squadra immatura. Una squadra discontinua, una squadra che ti può esaltare in una partita o in un tempo come contro l’Inter e poi ti può deprimere come nel secondo tempo contro il PSV: Il PSV Eindhoven è così più forte della Juventus? La risposta è no. La Juventus è così più forte dell’Inter, lo almeno di quella vista nel secondo tempo di domenica scora? La risposta è ovviamente no”.

Pavan: “La Juve non riesce a mantenere una continuità di prestazione”

Il giornalista ha proseguito: "La Juventus non riesce a mantenere come già aveva fatto in tutto il girone d'andata, una continuità di prestazione: le quattro vittorie consecutive di cui tre in campionato, avevano dato speranza di una svolta ma come sempre arriva la batosta proprio qui sul capocollo che ti ti riporta sulla sulla terra, che ti riporta sulla considerazione che c'è moltissimo da fare, moltissimo da lavorare, moltissimo da migliorare, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della mentalità. Poi, chiaramente, è anche difficile andare a non considerare i problemi che ci sono stati. Dal punto di vista difensivo gli infortuni, ma anche l'utilizzo dei giovani ragazzi (…)".