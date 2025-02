Juve, interrogativo Motta: quanti dubbi dopo il KO in Champions

L'eliminazione della Juventus dalla Champions metterebbe l'allenatore Thiago Motta tra i principali responsabile della disfatta bianconera

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti nel post gara dell’amara sconfitta della Juventus in Champions League contro il Psv Eindhoven, Thiago Motta avrebbe risposto in modo circonciso ma ben chiaro sulla convinzione delle sue scelte operate prima e durante la partita. Decisioni che, diversamente, avrebbero lasciato perplessa buona parte della critica, in primo luogo, in riferimento alla poca aggressività agonistica della squadra in campo, evidenziata dallo stesso capitano, Manuel Locatelli, così come dall’autore del gol dei bianconeri, Timothy Weah. All’atteggiamento di gestione della gara, si aggiungerebbero i dubbi sulle scelte iniziali, come ad esempio quelli per le esclusioni di Kenan Yildiz e soprattutto Khephren Thuram a favore di un Teun Koopmeiners che, come spiegato dallo stesso tecnico dei bianconeri, è sceso in campo con la febbre, alzando bandiera bianca dopo circa un’ora di gioco.

Perplessità Motta: dalle scelte ai limiti fisici e psicologici

Un altro aspetto che non sarebbe sfuggito alle telecamere sarebbe l’indecisione sui cambi: quello dell’ingresso in programma dello stesso Thuram e di Samuel Mbangula, rimandato dopo il gol del momentaneo pareggio, ma anche le scelte di improvvisare Andrea Cambiaso prima e Nico Gonzalez poi in mediana. Infine, la ferrea volontà di non impiegare ancora una volta la coppia Kolo Muani-Vlahovic, con l’ingresso del secondo solo in staffetta. A lasciare perplessi ci sarebbe poi anche la tenuta fisica della squadra parsa deficitaria, con la Juve sembrata sulle gambe dopo circa sessanta minuti di gioco e al quale si unirebbe una perpetua fragilità mentale che, a questo punto, può giustificare l’uscita prematura della squadra bianconera dalla competizione. Insomma, un cocktail tutt’altro che esplosivo per il tecnico Thiago Motta. Leggi anche le parole di Marchisio sull’eliminazione della Juventus <<<