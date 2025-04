Pavan: “La guerra di mercato tra Juve e Inter è già partita”

Massimo Pavan ha parlato degli obiettivi di Juventus e Inter: per il giornalista, sarebbero già iniziate le prime diatribe di mercato

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dei piani di Juventus e Inter per la prossima sessione di trasferimenti: progetti che potrebbero collidere in più di un caso. Ecco un estratto delle sue parole: “La guerra del mercato è già partita e comprende Bertola dello Spezia, Leoni del Parma ma anche Jonathan David del Lille, tutti giocatori che sono stati accostati a bianconeri e nerazzurri che per una ragione o per l’altra piacciono. Bertola ha fatto benissimo in serie B e sarebbe un colpo alla Gatti, da prendere e far crescere nel tempo, un giocatore che, comunque, piace. Allo stesso modo, anche Leoni, giocatore che piace ad entrambe con i nerazzurri che lo vorrebbero per ripetere il percorso visto con Bastoni, prelevato dal Parma dopo una buona stagione e fatto diventare un punto saldo”.

Pavan: “David farebbe comodo a tutti”

Il giornalista ha proseguito: “La dinamica appare, infatti, molto semplice, Juventus ed Inter sono e saranno avversarie al mondiale per club, lo saranno, si spera, anche per trofei il prossimo anno, ma lo sono sul mercato. La Juventus vuole potenziare la presenza di italiani e giovani, l’Inter dovrebbe seguire questa strategia, sarà un duello duro, difficile dire chi vincerà, ma anche sul mercato il guanto di sfida è lanciato, sia in Italia che all’estero dove piace Jonathan David, un giocatore che farebbe comodo a tutti. Spaventa la commissione, ma il valore a quelle cifre è sicuramente interessante”. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<