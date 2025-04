Juve, allenatore Lille: “David non si sente più coinvolto? Non ci sono segnali”

David lascerà il Lille in estate: può essere lui il rinforzo della Juve in attacco? Le parole dell'allenatore della squadra francese

La Juve la prossima estate si prepara a una rivoluzione in attacco, con Vlahovic, Kolo Muani e Milik in bilico. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello di Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille.

Juve, le parole dell’allenatore del Lille su David

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della squadra francese, Bruno Genesio, ha detto: "Guardando le statistiche, i gol segnati, vediamo che David è nettamente avanti su Hakon Haraldsson ed Edon Zhegrova. Abbiamo bisogno di un Jonathan pieno di fiducia. Al momento sento parlare molto di Jonathan, che si tratti del suo fisico, del suo stato mentale, perché il suo contratto è scaduto… Ma quando si guardano attentamente le sue partite, non c'è alcun segnale che suggerisca che sia meno in forma fisicamente o che sia più o meno preoccupato di prima. Quello che fa in Francia lo fanno in pochi sia nel pressing, sia nel riposizionamento, sia negli sforzi difensivi. Questi non sono i segnali di un giocatore stanco, oppure di un giocatore che non si sente più coinvolto nel progetto del Lille perché il suo contratto è scaduto. No, è semplicemente che ci sono periodi in cui siamo migliori degli altri e anche perché c'è una certa dipendenza dalla squadra".