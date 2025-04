Mercato, da Yildiz e il no al Bayern fino agli italiani: le mosse della Juve

Dall'interesse del Bayern Monaco per Yildiz fino agli obiettivi italiani: le ultime novità sul mercato della Juve

Mancano ancora sei partite al termine della stagione ma la Juve sta già cominciando a pensare al mercato che verrà. La stagione è stata deludente sotto molti punti di vista e servirà quindi iniziare un nuovo percorso. Ci sarà molto da potenziare, certo, ma i bianconeri vogliono anche difendere i propri talenti migliori. Uno di questo è Yildiz, presente e futuro del club. Il numero 10 è finito nel mirino del Bayern Monaco, ma secondo Tuttosport il turco avrebbe giurato fedeltà alla Juve. Niente da fare quindi per i bavaresi: il matrimonio tra Yildiz e i bianconeri è solido e sembra destinato a durare.

Mercato Juve, caccia agli Azzurri

Nel frattempo i bianconeri si muovono anche sul mercato in entrata e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbero potenziare la squadra con degli innesti italiani. L’obiettivo è ricreare quella colonna portante di Azzurri che per anni è stata il motore della squadra. I nomi? Piacciono Tonali del Newcastle, Retegui dell’Atalanta ma anche Lucca dell’Udinese e i giovani Comuzzo della Fiorentina e Leoni del Parma. Loro si andrebbero ad aggiungere a Locatelli e Gatti, nel tentativo di far tornare uno spirito che negli ultimi anni si è perso. Nel frattempo arriva l’annuncio sul futuro di Tudor: resta o va via? <<<