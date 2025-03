Pavan: “Koopmeiners non si è adattato al mondo Juve”

Massimo Pavan ha parlato del centrocampista Teun Koopmeiners: per il giornalista, il giocatore non si sarebbe adattato all'ambiente Juventus

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Teun Koopmeiners è il giocatore che crea maggior dibattito nel mondo Juve. E’ innegabile che l’olandese sia stato il giocatore più chiacchierato dell’estate e sia stato, anche, l’elemento che ha ottenuto le maggiori critiche. Alzi la mano chi non voleva Koopmeiners l’estate scorsa? Pensiamo pochi. Alzi la mano chi pensa che il giocatore olandese si sia svalutato? Pensiamo quasi tutti. Purtroppo il buon Koopmeiners non si è adattato al mondo Juve, esattamente come tutti i giocatori che vanno via dall’isola felice dell’Atalanta, un’isola tanto bella quanto complicata da abbandonare, perché chi la lascia, perde il tocco magico e finisce per perdere valore, quasi come Superman perdeva i poterei quando si avvicinava alla kryptonite”.

Pavan: “Per Koopmeiners è il momento dell’orgoglio”

Il giornalista ha proseguito: "Chi lo conosce sa che non sta vivendo un buon momento, che non è felice delle critiche che riceva, ma, allo stesso tempo, che ha una grande voglia di rifarsi e di dimostrare che è un giocatore ben diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora e che saprà, sicuramente, rilanciarsi nelle prossime settimane per prendersi lo spazio che merita. L'occasione c'è, a partire dalla gara di Firenze, con l'Atalanta ha giocato un secondo tempo brutto, dopo una parte di partita buona con il Verona. Anche per Koop è il momento dell'orgoglio e prendersi una rivincita contro tutto e tutti".