Juventus, addio Koopmeiners: la società ha deciso | Calciomercato

Aggiornamenti molto interessanti in casa Juventus, rispetto al calciomercato e al futuro di Koopmeiners: il punto della situazione

Juventus, è debacle. E questo sta già innescando delle inevitabili conseguenze: il processo esterno, dei tifosi che vorrebbero di più dalla propria squadra, dei media che giustamente non possono non far notare il momentaccio che si vive alla Continassa. E pure il processo interno, con la società che non può certo dirsi soddisfatta di quanto fatto fino ad oggi da Thiago Motta e dalla squadra. Sono tutti sotto processo, arrivati a questo punto. Giuntoli sta tutelando, almeno esternamente, Thiago Motta. L’esonero non è un’ipotesi al momento, lo diverrebbe solo in caso di un clamoroso filotto di sconfitte consecutive. Tuttavia, guardando alla stagione che verrà, è lecito immaginare che delle decisioni drastiche verranno prese. E a livello di guida tecnica, e a livello di rosa.

Koopmeiners a rischio? Ecco la posizione della Juventus / News calciomercato

Tutti in discussione, dicevamo. Anche chi è titolare inamovibile, anche chi è arrivato solamente una estate fa a peso d’oro. E quindi, anche Teun Koopmeiners. Il trequartista, arrivato dall’Atalanta per oltre 50 milioni di euro, non si è rivelato fin qui all’altezza della situazione. La maglia della Juve pesa, per carità, ma ci si aspettava di più da un giocatore che con la maglia della Dea – non molto tempo fa – ha fatto cose pazzesche. Ecco, tenendo conto di tutto questo, perché è tutto vero e incontrovertibile, dobbiamo ora riportare un importante aggiornamento. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’idea della Juve sarebbe comunque quella di dare un’altra chance al giocatore. E per chance intendiamo: tenerlo in rosa anche la prossima stagione. D’altronde, l’investimento fatto è stato pesante, venderlo ora vorrebbe dire registrare una minusvalenza. E poi, c’è la convinzione che Koopmeiners possa ancora sbloccarsi e sprigionare tutto il suo potenziale tecnico. Magari, chissà, al servizio di un altro allenatore. Ma ci sono ancora 10 partite da giocare: il riscatto di Koop parte da qui. Parte da ora. E intanto occhio, ci sono delle novità grosse su Kolo Muani <<<