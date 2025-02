Juve, il pubblico fischia Koopmeiners e Nico Gonzalez: la risposta di Motta

I tifosi della Juve hanno fischiato Koopmeiners, Nico Gonzalez e Vlahovic: le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

Nel corso del match contro l’Empoli di Coppa Italia dagli spalti dell’Allianz Stadium sono piovuti fischi, in particolare contro Koopmeiners e Nico Gonzalez. In conferenza stampa Thiago Motta ha spiegato: “Rispetto il pubblico che è stato gentile con tutti noi. Meritavamo molto di più da quello che abbiamo sentito oggi per atteggiamento sbagliato e approccio di una partita giocata per la Juventus. Non è una bella sensazione, bruttissima. L’esigenza in una squadra come la nostra è vincere, oggi non è stato il caso. Abbiamo sbagliato completamente noi la partita“.

Juve, le pagelle de La Gazzetta dello Sport: raffica di 4

Secondo La Gazzetta dello Sport l'olandese e l'argentino sono stati tra i peggiori in campo, così come Vlahovic. Tutti e tre hanno ricevuto infatti un 4 pieno in pagella. Su Koopmeiners la Rosea ha scritto: "I fischi dei tifosi al cambio raccontano la sua ennesima serata buia. Corre a vuoto e sbaglia tanto, la brutta copia di sé stesso". Su Nico Gonzalez: "Si ritrova subito a tu per tu con Vasquez ma colpisce male. Da lì una valanga di errori, il più grave è la palla persa nell'azione dello 0-1". Infine su Vlahovic: "Prima il gol sbagliato a 5′ dalla fine, poi il rigore calciato alle stelle. Esce dal campo demoralizzato e fischiatissimo".