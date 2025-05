Pavan: “Kolo Muani potrebbe restare alla Juventus”

Massimo Pavan ha parlato dell'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani: per il giornalista, il giocatore potrebbe restare in bianconero

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani. Ecco un estratto delle sue parole: “Il calciatore francese potrebbe giocare la sua ultima partita allo Stadium, ma non è detto. Il futuro di Randal Kolo Muani potrebbe ancora una volta intrecciarsi con quello della Juventus. Dopo il prestito invernale nella stagione 2024/2025, l’attaccante francese potrebbe restare a Torino anche il prossimo anno, con una nuova formula che prevede un prestito con obbligo di riscatto. Il Paris Saint-Germain, ancora impegnato in campo nelle battute finali della stagione, è già attivo sul fronte mercato. Tra i nomi in uscita spicca quello di Randal Kolo Muani, arrivato in prestito alla Juventus lo scorso gennaio dopo una prima parte di stagione complicata sotto la guida di Luis Enrique. Alla Juventus, il francese ha avuto un impatto iniziale positivo”.

Pavan: “Psg disposto al rinnovo del prestito a una condizione”

Il giornalista ha proseguito: "Con Thiago Motta in panchina, ha trovato un ambiente favorevole e minuti importanti. Tuttavia, con il subentro di Igor Tudor, la sua avventura ha vissuto una fase più difficile, salvo poi ritrovare continuità e prestazioni convincenti nel finale di stagione, alla fine sono sette gol, solo Retegui ha fatto meglio di lui da inizio anno. Il PSG sarebbe disposto a rinnovare il prestito di Kolo Muani alla Juventus, ma solo a una condizione: l'inserimento di un'opzione di acquisto obbligatoria. La cifra richiesta si aggirerebbe intorno ai 35-40 milioni di euro, una somma che la Juventus potrebbe considerare accettabile, a fronte di un rendimento costante e in crescita dell'attaccante". Leggi anche le ultime parole espresse da Kolo Muani