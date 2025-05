Juve, Pavan: “Il gol restituisce il sorriso a Kolo Muani”

Massimo Pavan ha parlato dell'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani: per il giornalista, il gol gli darebbe un iniezione di fiducia

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani. Ecco un estratto delle sue parole: “Il gol di Kolo Muani contro la Lazio ha riacceso i riflettori sull’attaccante francese e sollevato una domanda chiave tra i tifosi bianconeri: quanto può incidere questa rete nel suo futuro alla Juventus? Se è difficile dare una risposta definitiva, una cosa è certa: il sorriso è tornato sul volto dell’ex Eintracht Francoforte, che ha festeggiato con i compagni. Kolo Muani è un giocatore che ha bisogno di fiducia, calore umano e continuità. Come un “cucciolo”, per usare una metafora efficace, il numero 9 francese soffre se si crea un clima di tensione intorno a lui. Questo è quanto accaduto nel periodo difficile vissuto dal match contro il Como fino al ritorno al gol con il Monza. Contro la Lazio ha lottato e giocato una buona partita con un bel gol”.

Pavan: “Kolo Muani può davvero imboccare la strada del riscatto”

Il giornalista ha proseguito: “La sfida all’Udinese rappresenta un banco di prova fondamentale. Se Kolo Muani riuscirà a confermare quanto di buono mostrato contro Monza e Lazio, potrebbe davvero aver imboccato la strada del riscatto. In un match importante non solo per la classifica, ma anche per la tenuta mentale della squadra, il contributo del centravanti francese sarà decisivo. E’ a quota sette reti in serie A, non poche in un girone”. Leggi anche le ultime parole espresse da Kolo Muani <<<