Juve, Kolo Muani: “Dobbiamo continuare a lavorare. Kalulu? Non ci ho parlato”

Le parole dell’attaccante della Juve Kolo Muani ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Lazio: “Dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite. È stata una serata complicata ma dobbiamo continuare. Kalulu? Non ci ho parlato. L’arbitro ha preso la sua decisione, abbiamo comunque fatto una buona partita. L’importante è pensare alla prossima partita. Ti piacerebbe restare alla Juve? Sono molto felice, è come in una famiglia. Vedremo cosa accadrà ma sono davvero molto felice di essere alla famiglia”.