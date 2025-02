Pavan: “Juventus-Inter può sbloccare Koopmeiners”

Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Koopmeiners: per il giornalista, la partita con l'Inter può essere la sua occasione

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Ci sono notti che valgono più di altre, quei match che i tifosi segnano sul calendario appena esce, quelle partite che valgono doppio e non ci dite che ogni partita vale tre punti, quelle partire che vengono ricordate a lungo perché ti aumentano l’autostima e ti fanno capire che puoi puntare a qualcosa in più.

Nella stagione anonima di Allegri di due anni fa, in tanti ricordano il due a zero ai nerazzurri, nell’album dei ricordi bianconeri in tanti ricordano che Zinedine Zidane uscì dall’incubo dei primi mesi bianconeri proprio grazie a un gran gol in Juventus-Inter. Ora non vogliamo peccare di blasfemia calcistica paragonando Zidane a Koopmeiners, non siamo pazzi e non abbiamo bevuto, tuttavia un gol alla Koopmeiners potrebbe sbloccare l’olandese e accendere quella lampadina che per troppo tempo a Torino è rimasta spenta”.

Pavan: “Koopmeiners può cambiare il suo presente e futuro”

Il giornalista ha proseguito: "Insomma, il calciatore olandese ha tutto per poter cambiare il suo presente ed anche il suo futuro, a patto di iniziare a fare la differenza, soprattutto in queste partite, come faceva a Bergamo. La Juventus lo sta aspettando e lo ha aspettato, ha investito parecchio, aspetta lui e non solo, perché sono tanti quelli che devono dare ancora qualcosa l tornare a dare quello che sanno".