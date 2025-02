Rassegna – La Juve sfida l’Inter per il 4° posto

La rassegna di domenica 16 febbraio: la Juventus sfida l'Inter per avvicinare l'obiettivo 4° posto: i nerazzurri possono andare in testa

Oggi è domenica 16 febbraio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter può essere la grande occasione per entrambe le squadre per avvicinare il proprio obiettivo. Infatti, se da una parte gli stop di Napoli e Atalanta danno ai nerazzurri la chance di passare in testa alla classifica, dall’altra i bianconeri potrebbero rosicchiare due punti alla Lazio detentrice della quarta posizione e agganciarla.

Corriere dello Sport

Per il Corriere addirittura le sorti Scudetto del Napoli, all’ennesima frenata, sarebbero in mano al tecnico della Juventus, Thiago Motta.

Tuttosport

Intanto, in conferenza stampa, l’allenatore della Juventus ha caricato la sfida, sottolineando come essa possa essere definita la sfida dell’anno. Dall’altra parte, l’attenzione del tecnico dell’Inter della vigilia, Simone Inzaghi, sarebbe stata molto incentrata sul trattamento dell’Inter da parte dei media. Infine, sui dubbi di formazione, sarà sfida tra Thuram, con Khephren in campo e Marcus in panchina.