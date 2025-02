Losapio: “Thiago Motta ha costruito la Juve su Koopmeiners”

Losapio ha parlato del centrocampista della Juve, Koopmeiners: per il giornalista, Thiago Motta avrebbe costruito la squadra attorno a lui

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Thiago Motta ha costruito la propria Juventus su Teun Koopmeiners. O meglio, il suo concetto di squadra sulla forza – fisica e tecnica – dell’ex Atalanta, inseguito anche quando a centrocampo avevi già Douglas Luiz, Nicolò Fagioli, Khephren Thuram, Hans Nicolussi Caviglia, Fabio Miretti e Manuel Locatelli. Sei giocatori per, realisticamente, due posti, perché il 4-2-3-1 dell’italobrasiliano sarebbe perfetto per Koop, ma non certo da trequartista come sempre impiegato nell’anno calcistico”.

Losapio: “La spesa per Koopmeiners non era probabilmente necessaria”

Il giornalista ha proseguito: "Probabilmente no. Però era la pietra angolare su cui era nata la sua idea di gioco, prendendolo a tutti i costi, anche con un ammutinamento che non aveva fatto certamente piacere all'Atalanta e, forse, lo ha azzoppato nella tenuta fisica. Poi sì, giocare allo Stadium è diverso che al Gewiss, ma questo è un altro discorso. Ora però Thiago Motta deve difendere le sue scelte, in particolare Koopmeiners. Probabilmente nel derby d'Italia ci può essere solo una via d'uscita: vincere e farlo convincendo. Poi però, come per Douglas Luiz – uno dei migliori contro il PSV Eindhoven – serve recuperarlo e spostare il mirino puntato che, in questo momento, non si riesce a spostare da Koop".