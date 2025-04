Pavan: “Il Napoli non vorrebbe cedere Osimhen alla Juventus”

Massimo Pavan ha parlato dell'attaccante del Napoli, Victor Osimhen: per il giornalista, il club azzurro non vorrebbe venderlo alla Juventus

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dei possibili prossimi obiettivi della Juventus per la campagna rafforzamento. Ecco un estratto delle sue parole: “In casa Juventus si cercheranno un attaccante ed un centrocampista e tra i nomi principali ci sono Victor Osimhen e Sandro Tonali. (..) La Juventus segue l’attaccante nigeriano del Napoli, ora al Galatasaray, costo 75 milioni di euro, costo della clausola. Il problema non è la volontà del giocatore che a Torino ci verrebbe volentieri, ma anche il Napoli che non vorrebbe cedere il giocatore alla Juventus, c’è, poi, la forte concorrenza del Manchester United che è molto più ricco della Juventus e quindi potrebbe essere in grande vantaggio”.

Pavan: “Per Tonali si sta facendo sotto anche il Psg”

Il giornalista ha proseguito: "Da segnalare, poi, anche la situazione legata a Sandro Tonali, altro giocatore che la Juventus segue con grande attenzione e che costa 50-60 milioni, la Juventus può prenderlo solo con una contropartita da dare agli inglesi, tra Douglas Luiz e Dusan Vlahovic. Ma attenzione, sul centrocampista ex Milan, si sta facendo sotto il Psg e lo scenario potrebbe cambiare, i francesi sarebbero nettamente favoriti".