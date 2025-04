Osimhen alla Juventus, ecco l’annuncio da urlo | Calciomercato

In casa Juventus di continua a parlare di futuro e di quello che potrebbe succedere da qui in avanti rispetto al calciomercato

Il calciomercato della Juventus s’accende

Un colpo di scena di quelli pesanti, che potrebbero davvero cambiare prospettive e futuro. E’ quello che ci parla di come la Juventus stia lavorando alacremente in sede di calciomercato, per pianificare la prossima stagione. A dire la verità, infatti, i cambiamenti rischiano di essere parecchi. E anche molto pesanti. Riguarderanno molte zone del campo ma la più bollente, ovviamente, sarà quella legata all’attacco. Ebbene: per quanto il Manchester United sembri essere in vantaggio, la Juve vorrebbe comunque tentare un assalto a Osimhen. Stiamo parlando di un calciatore che piace da impazzire a tutti, ma che sarebbe collegato ad un altro botto.

Sì, perché stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, la Juventus vorrebbe provare a prenderlo per regalarlo ad…Antonio Conte. Avete capito bene. Nelle idee di Giuntoli ci sarebbe anche quella di presentarsi col botto dal tecnico Salentino. Come dire: se vieni alla Juventus, il primo colpo sarà Osimhen. Per ora siamo alle chiacchiere, ovviamente. Ma esiste la possibilità che i bianconeri possano affondare il colpo. Staremo a vedere. Di sicuro, nei piani del club, c’è qualcosa di enorme: ecco di cos’altro stiamo parlando, guardate qua <<<