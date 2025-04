Calciomercato Juve, scambio da urlo: Vlahovic in cambio di...

Nuovi aggiornamenti riguardanti la Juventus raccontano come potrebbero cambiare le mosse di calciomercato dei bianconeri

Tonali-Vlahovic, ecco come stanno davvero le cose

Sandro Tonali è più di un’idea, è un desiderio concreto. Nella testa di Giuntoli, l’ex Milan rappresenta quel tassello che oggi manca per fare il salto di qualità a centrocampo. Alla Juventus serve un regista vero, uno capace di prendersi il centro del ring e dirigere il gioco. Non un incontrista, non un semplice mediano, ma uno con visione e personalità. E chi meglio di Tonali, che in Premier ha dimostrato – almeno sul piano tecnico – di sapersi adattare?

Secondo Sportmediaset, l’affare è complesso ma non impossibile. Il Newcastle non ha alcuna intenzione di fare sconti: servono almeno 70 milioni solo per aprire un dialogo. Una cifra che la Juve, da sola, faticherebbe a mettere sul tavolo in tempi brevi. Ma c’è un piano: inserire una contropartita tecnica. E qui il discorso cambia. All’inizio si era parlato di Douglas Luiz, nome interessante ma senza un legame vero con la Serie A. Ora, invece, i fari sono tutti su Dusan Vlahovic. Il serbo è in scadenza tra poco più di un anno, non ha accettato il rinnovo proposto da Torino e ha voglia di cambiare aria. I Magpies lo seguono da tempo: cercano un bomber in vista della prossima Champions League e hanno la forza economica per garantirgli uno stipendio monstre da 12 milioni l’anno. C’è un dettaglio che non va trascurato: Tonali, per quanto stimato in patria, si trova oggi al centro di un momento delicato. Il caso scommesse ha riaperto vecchie ferite e il ritorno in Italia non sarebbe privo di pressioni. Ma a 24 anni, con una stagione in Premier alle spalle e ancora tanto da dimostrare, potrebbe decidere di rimettersi in gioco. Magari alla Juventus, magari in una squadra che lo metta davvero al centro di tutto. E gli aggiornamenti di calciomercato riguardanti la Juve, non finiscono qui: c’è un’altra notizia da urlo <<<