Pavan: “Il futuro di Tudor alla Juventus sembra già segnato”

Massimo Pavan ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: per i giornalisti, il tecnico sarebbe sempre più distante dalla conferma

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “Il futuro di Igor Tudor alla Juventus sembra già segnato. Il tecnico croato, subentrato in una fase complessa della stagione, era consapevole che il suo incarico potesse essere a termine. Nonostante l’impegno e le difficoltà affrontate, è difficile pensare a una sua conferma sulla panchina bianconera per la prossima stagione. Tudor ha accettato una sfida complicata, con una rosa ridotta all’osso, condizionata da infortuni e da una stagione piena di incertezze. Qualche errore, come nella trasferta di Parma, c’è stato. Tuttavia, non si può negare che in molte partite – come contro Lazio, Bologna e Roma – la squadra abbia mostrato solidità e organizzazione, con anche una buona dose di sfortuna”.

Pavan: “La guida sembra aver già deciso per la guida tecnica”

Il giornalista ha proseguito: “Con la qualificazione al Mondiale per Club ormai raggiunta, la Juventus guarda al futuro con l’obiettivo di rilanciarsi anche in Champions League. Ma per farlo, potrebbe scegliere una nuova guida tecnica. L’impressione è che le valutazioni siano già state fatte, e che il club stia pianificando il futuro con un nuovo progetto in panchina”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sulla panchina della Juventus <<<