Pavan: “Il budget estivo della Juventus sarà di 50 milioni di euro”

Massimo Pavan ha parlato del budget di partenza a disposizione per la campagna rafforzamento della Juventus a partire da quest'estate

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dei possibili piani della Juventus a partire da quest’estate. Ecco un estratto delle sue parole: “(..) Il budget Juve per il calciomercato estivo sarà di circa 50 milioni di euro, al netto delle cessioni. A Torino si ragiona già su quali possano essere le principali partenze per finanziare nuovi colpi. Dusan Vlahovic: non rinnoverà, e la Juve spera di incassare 30-40 milioni di euro. Douglas Luiz: non ha convinto del tutto, ed è valutato tra i 30 e i 40 milioni, difficile un suo rilancio. Possibili ulteriori uscite tra giovani talenti e giocatori fuori dal progetto, attenti a Mbangula e Savona, tanti i dubbi anche su Cambiaso“.

Pavan: “Il budget salirà a 100-110 milioni con incassi e cessioni”

In totale, tra budget fisso e incassi da cessioni, Giuntoli e la dirigenza potrebbero contare su 100-110 milioni, più un extra da 40-50 milioni in caso di opportunità o rilanci. La Juventus cercherà un difensore di livello, giovane o già pronto, anche in base all'identità del prossimo allenato. (..) Con o senza Champions League, la Juventus farà un mercato attivo. Il budget è già definito e la strategia è chiara: puntare su 3-4 innesti di qualità, sfruttando al meglio le cessioni e i margini di manovra. Giuntoli è al lavoro e il mese di maggio sarà già decisivo".